"Salvo la paratona di Maignan su Gatti che gli ha sparato da un metro. E salvo gli strappi di Conceição , nell’occasione l’unico valido strumento di accensione della Juve. Salvo anche i posizionamenti e i collegamenti garantiti da Modric e alcune sue giocate non solo di esterno. Salvo altro? Impossibile: Juve-Milan è stata soltanto un’ipotesi di partita di cartello alla quale non ha peraltro partecipato Jonathan David, un fantasma e pure goffo: è rimasto nell’armadio di Gabbia e Tomori".

"Per non sparlare di Leão che nei pochi minuti concessigli è riuscito a sbagliare due gol fatti. Il rigore fallito da Pulisic l’ha trattato live Allegri che gli aveva raccomandato di non tirarlo di piatto e di piatto Pulisic l’ha tirato. Dopo un mese e mezzo di campionato sarebbe idiota trarre delle conclusioni: posso solo dire che il Milan è al momento più avanti della Juve perché ha un impianto presentabile e delle gerarchie tecniche definite. PS. Dimenticavo: salvo anche la telecronaca di Pardo detto “in purezza” che possiede il vocabolario più ricco della compagnia dei narratori e lo sa. La sua l’ascolto. Come ascolto quelle di Caressa e Zancan. Dice: echissenefrega. Frega a me".