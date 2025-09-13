Stefano Borghi, giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, ha parlato così del momento dell'Inter

Marco Astori Redattore 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 13:10)

Stefano Borghi, giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, ha parlato così del momento dell'Inter verso la gara di oggi contro la Juve: "Secondo me è una partita da tripla. Ma vi dico che se la Juve batte l'Inter si candida davvero come anti-Napoli, sensazione che io ho da tempo: c'è da accendere una luce sulla Juve. Pessimismo sull'Inter? E' tutto tranne che sorprendente: questa squadra avrebbe bisogno di fiducia e affetto.

Chivu è bravo, ma la cosa di Monaco non te la togli in breve tempo: la chiave della stagione è psicologica. In ogni difficoltà ti cascherà sulla schiena la lavatrice di come è finita la scorsa: col Torino non ha avversario e vince 5-0, con l'Udinese al primo episodio negativo ti crolla il mondo. Per questo dico che avrebbe bisogno dal popolo di totale affetto. Io mi ricordo una situazione paragonabile: mi ricordo di aver parlato con Simeone dopo il primo derby della stagione dopo la finale persa a Milano, la seconda persa dall'Atletico.

La prima era quasi un regalo come quella dell'Inter col City, gli ha dato convinzione e consapevolezza: la seconda erano convinti di vincerla, poi hanno perso. Simeone mi diceva del gruppo: mi diceva che costa troppo allenarsi al livello di cui avevano bisogno per essere come le grandi perché era stata una botta troppo forte. La botta psicologica dopo una cosa del genere è l'aspetto primario".