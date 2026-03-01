Il giorno dopo Roma-Juventus, dalle colonne del Corriere dello Sport Zazzaroni ha commentato la gara dell'Olimpico

Gianni Pampinella Redattore 1 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 11:02)

Il giorno dopo il pirotecnico Roma-Juventus, dalle colonne del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato la gara dell'Olimpico. "Ho assistito a una signora partita. Una di quelle che non si vedono tanto spesso dalle nostre parti. Bella, verticale, intensa, il pallone che scorre veloce. E generosa di gol. Ho visto due squadre ben fatte, disegnate sull’avversaria, una con un centravanti vero, Malen, l’altra con un’ipotesi, David. Ma ho visto anche la Roma buttarsi via in venti minuti dopo che s’era costruita la vittoria pesante, il successo che avrebbe potuto demolire le speranze juventine di Champions".

"Roma-Juve è stata molto più di quello che ci aspettavamo. Gasperini non ha sbagliato una scelta, Spalletti ha indovinato quelle decisive pretendendo la soluzione dalla panchina, da Boga e Gatti, uno che è abituato al gol nei minuti conclusivi. La più delusa è evidentemente la Roma, ma dal risultato, non dalla prestazione. Eccellenti quelle di Pisilli e Koné, di livello la prova di Malen che se fosse arrivato ad agosto, e non a gennaio, avrebbe assicurato almeno 7, 8 punti in più a Gasperini".

"La montagna di gioco ha partorito il topolino, da una partita di notevole spessore è infatti uscito un 3-3 che non cambia i destini delle squadre, pur modificandone le posizioni in classifica. La Roma è stata staccata dal Napoli, la Juve sorpassata dal Como che a questo punto ha tutte le carte in regola per giocarsi il quarto posto.Mi ripeto volentieri: visto quello che di solito passa il convento dei frati fantacalcistici della Lega, devo elogiare il lavoro dei due tecnici".

