«Theo ha preso 57 cartellini gialli nella sua carriera e tanti doppi gialli. Tu con l'ammonizione presa per una spinta, che fai lo tieni in campo? Con quel Feyenoord devi vincere anche in 9. Hai Pulisic, non devi prendere gol e togli Musa, Reijnders e lasci Joao Felix e poi metti Abraham. E in 10 contro 11 la devi comunque chiudere, loro non avevano mai tirato in porta. Non ci credevano neanche quelli del Feyenoord. Come si fa a perdere una partita del genere e come puoi massacrare il giorno dopo un giocatore che ha una gestione della personalità sicuramente particolare ma è un talento?». Così Ivan Zazzaroni, a Radio Dee Jay, ha parlato dell'eliminazione del Milan dalla Champions League per mano degli olandesi.