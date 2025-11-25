FC Inter 1908
Invervenuto al podcast Cose Scomode, Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato così la sconfitta dell'Inter nel derby
Marco Astori
Marco Astori 

Invervenuto al podcast Cose Scomode, Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato così la sconfitta dell'Inter nel derby col Milan: "Il discorso dei portieri invertiti mi farebbe gioco, ma non regge: Maignan è il portiere del Milan e Sommer dell'Inter, quindi non è una discussione da fare. I portieri sono molto impattanti ed è un discorso che non regge, così come non regge quello sulla bella partita dell'Inter.

Certo che ha giocato una buona partita, quello che non riesco a far passare è che se succede una volta puoi dire che è andata male, ma se dal 22 aprile 2024 non vinci neanche uno scontro diretto con Milan, Juve e Napoli non puoi dire pazienza. Evidentemente c'è qualcosa di più. Troppe volte l'Inter gioca meglio, ma alla prima difficoltà crolla.

Io non riesco a dare responsabilità specifiche a Chivu: ha creato tantissimo, ha preso due pali e sbagliato un rigore. Io non mi spiego perché questa squadra non riesca a diventare più smaliziata e cattivella: al netto dell'errore di Sommer, in certe situazioni devi giocarti il giallo e fermare il gioco, oppure essere bravo ad arrivare prima sulla respinta. L'Inter non può crollare alla prima difficoltà".

 

 

