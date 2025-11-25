Invervenuto al podcast Cose Scomode, Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato così la sconfitta dell'Inter nel derby

Marco Astori Redattore 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 19:46)

Invervenuto al podcast Cose Scomode, Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato così la sconfitta dell'Inter nel derby col Milan: "Il discorso dei portieri invertiti mi farebbe gioco, ma non regge: Maignan è il portiere del Milan e Sommer dell'Inter, quindi non è una discussione da fare. I portieri sono molto impattanti ed è un discorso che non regge, così come non regge quello sulla bella partita dell'Inter.

Certo che ha giocato una buona partita, quello che non riesco a far passare è che se succede una volta puoi dire che è andata male, ma se dal 22 aprile 2024 non vinci neanche uno scontro diretto con Milan, Juve e Napoli non puoi dire pazienza. Evidentemente c'è qualcosa di più. Troppe volte l'Inter gioca meglio, ma alla prima difficoltà crolla.

Io non riesco a dare responsabilità specifiche a Chivu: ha creato tantissimo, ha preso due pali e sbagliato un rigore. Io non mi spiego perché questa squadra non riesca a diventare più smaliziata e cattivella: al netto dell'errore di Sommer, in certe situazioni devi giocarti il giallo e fermare il gioco, oppure essere bravo ad arrivare prima sulla respinta. L'Inter non può crollare alla prima difficoltà".