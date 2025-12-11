«Se tieni un avversario per la maglia, non lasciarlo fino a quando la palla non va via. Altrimenti lui cade». Lo diceva Azeglio Vicini ai suoi difensori e se lo è ricordato Walter Zenga dopo l'episodio di Inter-Liverpool. L'ex portiere nerazzurro ne ha parlato al Corriere dello Sport:

«L’unico errore di Bastoni è stato mollarlo a un certo punto, ma la decisione dell’arbitro rimane fuori da ogni logica. Io non so i direttori di gara come si allenano e cosa pensano quando devono giudicare al monitor, ma è grave non intuire certe dinamiche. Io li porterei ad allenarsi con le squadre a volte e gli farei giocare qualche partita per capire alcune cose».