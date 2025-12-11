FC Inter 1908
Zenga: “Rigore Inter-Liverpool? Assurdo, ma l’unico errore di Bastoni è stato…”

Il pensiero dell'ex portiere nerazzurro sull'episodio che ha indirizzato clamorosamente il risultato di martedì sera
Daniele Vitiello
«Se tieni un avversario per la maglia, non lasciarlo fino a quando la palla non va via. Altrimenti lui cade». Lo diceva Azeglio Vicini ai suoi difensori e se lo è ricordato Walter Zenga dopo l'episodio di Inter-Liverpool. L'ex portiere nerazzurro ne ha parlato al Corriere dello Sport:

«L’unico errore di Bastoni è stato mollarlo a un certo punto, ma la decisione dell’arbitro rimane fuori da ogni logica. Io non so i direttori di gara come si allenano e cosa pensano quando devono giudicare al monitor, ma è grave non intuire certe dinamiche. Io li porterei ad allenarsi con le squadre a volte e gli farei giocare qualche partita per capire alcune cose».

Tipo? 

«Non si può pretendere che i difensori in area si comportino come le sagome del calciobalilla. È normale che ci sia contatto, che ci si possa tenere per la maglia. Come si può stabilire che sia da rigore una trattenuta per la quale uno casca cinque secondi dopo?».

