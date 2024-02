Intervenuto nel corso di Mondo Inter, il nuovo format di Inter TV, Walter Zenga è tornato sulla vittoria dell'Inter contro l'Atletico Madrid. "A me è piaciuta l'impostazione che ha dato il Cholo all'Atletico nel primo tempo. Secondo me ha pagato i cambi, perché Savic e Reinildo hanno abbassato di tanto la qualità della squadra. Nel secondo tempo è calato anche Witsel. Le tre parate di Oblak non sono semplici, le ha fatte semplici lui. Il problema fondamentale è stato che l'Atletico, non avendo Morata nel primo tempo, non è riuscito a trovare la profondità".

"Le parole di De Paul sono denigratorie nei confronti dell'Inter, mi sembra una dichiarazione non in linea con la partita. Adesso voglio vedere cosa farà Simeone al ritorno visto che deve vincere la partita, qualcosa cambierà, soprattutto l'atteggiamento. Sarà un ambiente non semplice, ma mi chiedo se per gli altri quando vengono a San Siro trovino un ambiente semplice. Secondo me no. Nel primo tempo l'Inter ha faticato perché stranamente Calhanoglu e Mkhitaryan non hanno giocato ai loro livelli abituali, ma questo non vuol dire che hanno giocato male".