Walter Zenga, intervenuto durante il podcast Centrocampo, ha raccontato il perché della famosissima lite ai microfoni della Rai con Enrico Varriale
Marco Astori
Walter Zenga, intervenuto durante il podcast Centrocampo, ha raccontato il perché della famosissima lite ai microfoni della Rai con Enrico Varriale: "Abbiamo giocato Lazio-Catania il primo novembre, compleanno di mia moglie. Quando giocavo fuori casa non tornavo a Catania, andavo a Milano perché davo sempre due giorni liberi alla squadra: mia moglie prende l'aereo al sabato, mi metto d'accordo con mio fratello e gli dico di portarla un po' in giro visto che ho un'ora e mezza di interviste dopo la partita e di venire a Linate che io le avrei fatto la sorpresa.

Il problema era che dovevo saltare tutte le interviste per andare a prendere l'aereo: parlo con la società e dico che avrei dovuto fare questo, chiedo di mandare Pino Irrera a farle. Mi dicono che non c'è problema: sfiga vuole che prendiamo gol da Zarate alla fine e perdiamo. Io comunque finisce la partita saluto tutti perché ho la macchina nel tunnel che mi aspetta, ma mi si para davanti sto tizio qua che mi dice: "Non parli perché hai perso, non è giusto e non è onesto".

Ci litigo e lo mando a quel paese, anche di più: è Alberto Rimedio. Con cui ho fatto tante telecronache, ridiamo sempre a pensarci. Io spengo il telefonino, vado sull'aereo, scendo e mi trovo 100 messaggi in cui mi dicono che Varriale ha detto che sono scappato e che dovevo ricordarmi che lì mi avevano messo noi. La settimana dopo giochiamo a Catania, 3-2 per noi con tre gol di Mascara: finita la partita vado davanti alla telecamera così, a braccia conserte, e aspettavo. Sono stato lì mezz'ora. Poi lui ha cominciato a dire "bentornato" e da lì boom, è partita: e mi è costata 6mila euro di multa e un deferimento".

