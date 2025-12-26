Alessio Zerbin, esterno di proprietà del Napoli in prestito alla Cremonese, prossimo avversario dei campioni d'Italia, ha rilasciato un'intervista a Michelangelo Ienco, su YouTube. Zerbin inizia la lunga chiacchierata commentando tre foto che ripercorrono la sua carriera: "La prima è con la maglietta dell'Inter (nelle giovanili, ndr.) rappresenta un po' il sogno di ogni bambino, quello di fare il calciatore, il sogno che vuoi da fare da grande.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Zerbin: “Inter? Fu come realizzare un sogno. A Napoli e in Nazionale…”
ultimora
Zerbin: “Inter? Fu come realizzare un sogno. A Napoli e in Nazionale…”
Le parole dell'esterno passato anche da Interello negli anni della gioventù prima di approdare altrove
Poi c'è il Gozzano che è stato anche un reinizio della mia storia. Si vero, sono stato il più giovane a fare una tripletta in Serie D. Infine il Frosinone, che è stato l'exploit. La mia grande prima affermazione calcistica che mi ha portato alla Nazionale e a stare a Napoli. Tutti ricordi che ti fanno venire la pelle d'oca. Ho iniziato al calcio perché mi piaceva, non ho ma mollato Ci ho sempre creduto, ma ho capito che potevo fare davvero questo lavoro al Frosinone, lì ho avuto lo slancio: è arrivata la Nazionale con mister Mancini e la possibilità di andare al Napoli, che è il sogno dei sogni".
© RIPRODUZIONE RISERVATA