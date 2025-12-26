Zerbin: “Inter? Fu come realizzare un sogno. A Napoli e in Nazionale…”

Poi c'è il Gozzano che è stato anche un reinizio della mia storia. Si vero, sono stato il più giovane a fare una tripletta in Serie D. Infine il Frosinone, che è stato l'exploit. La mia grande prima affermazione calcistica che mi ha portato alla Nazionale e a stare a Napoli. Tutti ricordi che ti fanno venire la pelle d'oca. Ho iniziato al calcio perché mi piaceva, non ho ma mollato Ci ho sempre creduto, ma ho capito che potevo fare davvero questo lavoro al Frosinone, lì ho avuto lo slancio: è arrivata la Nazionale con mister Mancini e la possibilità di andare al Napoli, che è il sogno dei sogni".