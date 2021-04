CorSera – Inter, ecco Zhang. Ieri subito blitz in sede, agenda fitta di impegni: i dettagli

Sui quotidiani nazionali tiene banco il futuro societario dell'Inter, a maggior ragione dopo il ritorno di Steven Zhang in Itali

Sui quotidiani nazionali tiene banco il futuro societario dell'Inter, a maggior ragione dopo il ritorno di Steven Zhang in Italia anche per festeggiare il traguardo scudetto. "L’avvicinarsi dello striscione del traguardo ricompensa gli sforzi di Suning, prima proprietà straniera a conquistare un titolo importante in Italia. Non male, ma lo scudetto che a queste latitudini manca da 11 anni non può essere considerato un punto d’arrivo. Non è un caso perciò che il presidente nerazzurro, arrivato con un volo privato da Nanchino accompagnato da una delegazione di 4-5 persone, abbia subito compiuto un blitz in sede per un breve incontro con i due amministratori delegati, Beppe Marotta e Alessandro Antonello", sottolinea infatti il Corriere della Sera.

"Essendosi sottoposto a tampone 48 ore prima della partenza (il successivo test dopo cinque giorni) il giovane Zhang potrà evitare la quarantena ed essere immediatamente operativo. Perciò oggi sarà impegnato in una maratona di riunioni nel palazzo di zona Porta Nuova, mentre è più probabile che sia domani il giorno giusto per il ritorno alla Pinetina per salutare Conte e i giocatori", conferma poi il quotidiano che poi analizza la questione societaria: al momento non è definito se l'Inter opterà per il prestito da 250 mln di euro dal fondo Bain Capital o da Oaktree. "Sistemate le scadenze e versati gli stipendi si potrà far chiarezza sulle strategie per il prossimo anno: come verrà rafforzata la squadra, quante risorse saranno disponibili, come si procederà nei confronti di Conte, Marotta e Ausilio tutti con il contratto in scadenza nel 2022", spiega poi il quotidiano. Sullo sfondo restano anche il tema sponsor e la questione stadio.