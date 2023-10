Biasin: “Zhang, parole non di uno che sta per lasciare. Con lui l’Inter…”

Il presidente dell'Inter ha parlato ieri in collegamento da Nanchino in occasione dell'assemblea dei soci del club

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Libero, ha analizzato le parole pronunciate da Steven Zhang nel corso dell'assemblea dei soci dell'Inter: "All'assemblea degli azionisti dell'Inter il presidente Steven Zhang ha detto cose. Eccone alcune. «La vittoria è sempre la nostra priorità». «Lotteremo per la Seconda Stella». «Quanto abbiamo realizzato in questi anni è il punto di partenza per il futuro del nostro Club». «Da parte mia vi posso assicurare che in questi 5 anni e nei quasi 8 da quando abbiamo acquisito il club ho portato tutto il mio impegno e il mio amore per questi colori. Sarà così finché sarò il presidente dell'Inter».