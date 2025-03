Mancherà per un po' anche a Inzaghi che lo ha perso dopo averlo mandato in campo solo quattro minuti nella gara col Monza. Gli esami hanno evidenziato una distrazione del gemello mediale della gamba destra per Piotr Zieliński che lo costringerà a saltare tutte le gare in programma fino ai primi di maggio. E lo ha costretto a saltare anche la convocazione con la sua Nazionale.

Se ne è accorto Michał Probierz, il ct della Polonia, che dopo la vittoria sulla Lituania per 1-0, in conferenza stampa ha sottolineato come non fosse proprio del tutto soddisfatto della prestazione del suo centrocampo: «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Se non riesci a dare di più in una partita del genere, in seguito sarà sicuramente più difficile. Ci è mancato un leader come Piotr Zieliński, un giocatore regolare che riesce a gestire palla da solo. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile. Senza un'apertura rapida la situazione peggiora notevolmente. Fortunatamente siamo stati pazienti e abbiamo cercato le occasioni giuste», ha sottolineato il commissario tecnico.