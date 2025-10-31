“L’Inter contro la Fiorentina è entrata in campo un po’ contratta, ma poi si è presa i tre punti con merito. La Fiorentina in questo momento è un’avversaria complicata da comprendere. Di certo per i nerazzurri è stata una settimana complicata".

"Prima la sconfitta a Napoli e poi l’incidente che ha coinvolto Martinez. Le strategie mentali di Antonio Conte sono andate a buon fine. Non è un caso che l’allenatore abbia innescato il nervosismo di Dumfries. Da lì si è scatenato il parapiglia. Forse aveva capito che sul 2-1 la partita poteva davvero riaprirsi. Il tema di un’Inter nervosa è venuto fuori, e credo che Conte sia stato molto incisivo anche nel dopo partita con le sue dichiarazioni".