Fabio Capello, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così di Luis Henrique, in uscita dall'Inter ma schierato titolare oggi a Dortmund: "Chivu dimostra coraggio e di avere fiducia: la cosa che mi sorprende è Luis Henrique confermato dopo che non è quasi più accettato dai tifosi e fischiato: questa cosa non mi piace assolutamente, difendo il giocatore.