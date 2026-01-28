Fabio Capello, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così di Luis Henrique, in uscita dall'Inter ma schierato titolare oggi a Dortmund: "Chivu dimostra coraggio e di avere fiducia: la cosa che mi sorprende è Luis Henrique confermato dopo che non è quasi più accettato dai tifosi e fischiato: questa cosa non mi piace assolutamente, difendo il giocatore.
Capello: "Scelta Luis Henrique mi sorprende: ma c'è una cosa che non mi piace assolutamente"
Ma se lo mette, credo che Chivu creda assolutamente in lui e che possa esprimersi meglio: a San Siro ti fischiano e diventa un peso, magari in trasferta... E' un bel banco di prova".
