"A me è piaciuta un'altra cosa: c'era Arnautovic molto dispiaciuto in panchina, 3 o 4 compagni sono andati da lui per parlargli e tirarlo su di morale, questo dimostra che l'Inter è forte in campo ma anche fuori. Arnautovic è uno passionale, avrebbe voluto essere protagonista. Il turnover oggi è stato un po' più accentuato anche per via degli infortuni, ha costretto Inzaghi a fare più cambi di quelli che avrebbe voluto, l'Inter resta competitiva anche facendo turnover"