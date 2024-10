"Sempre presente e in partita il tedesco Zwayer, unici problemi con il collegamento VAR nella ripresa. Nessun errore sulle decisioni-chiave. Drkusic interviene in ritardo sulla gamba destra di Lautaro: rigore netto. Taremi crolla in area di rigore della Stella Rossa, il contatto con Spajic è evidente, al rallenty però si nota come la decisione di Zwayer sia corretta: è l’attaccante nerazzurro che, cercando il pallone, calcia il piede dell’avversario", si legge sul CorSport.