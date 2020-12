VIDEO / Adani, che bordata: “Eriksen lo conoscono tutti, la gente non è scema e non accetto che…”

“Eriksen? Non entro nell’aspetto tecnico, ho già parlato tanto. I tifosi tante volte non conoscono i giocatori, solo per sentito dire: noi dobbiamo conoscerli e li commentiamo. Non vorrei diventasse per l’Inter un problema: ogni volta, se gioca o no, ne parliamo. Io penso all’Inter, penso non sia giusto”. Questo il commento di Giuseppe Bergomi sul calciatore danese rilasciato durante la trasmissione su Sky Sport il 26 ottobre scorso.

Non è esplicito il riferimento alle dichiarazioni dell’ex capitano dell’Inter ma le parole di Lele Adani durante la diretta streaming sulla BoboTv sembrano avere un destinatario preciso. E’ possibile seguire le dirette sulla BoboTv scaricando l’app di Twitch e collegandosi al suo canale