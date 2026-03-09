Che stagione per Tajon Buchanan con la maglia del Villarreal. Ieri ha segnato il sesto gol del suo campionato contro l'Elche, va aggiunto anche un assist a referto. Numeri importanti per il canadese classe 1999. Ma sarebbe servito all'Inter in questa stagione?
Che stagione per Tajon Buchanan con la maglia del Villarreal: già 6 gol in campionato, ma sarebbe servito all'Inter? Che gol ieri!
Numeri importanti per lui in Spagna, ieri addirittura un bel doppio passo in area e un potente destro sotto l'incrocio. Il giocatore è stato ceduto a titolo definitivo dall'Inter al Villarreal nel luglio 2025 per circa 9 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita.
Ecco il video del gol:
