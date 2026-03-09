FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 video Buchanan, super gol con il Villarreal: già 6 reti in campionato. Sarebbe servito all’Inter? VIDEO

video

Buchanan, super gol con il Villarreal: già 6 reti in campionato. Sarebbe servito all’Inter? VIDEO

Buchanan, super gol con il Villarreal: già 6 reti in campionato. Sarebbe servito all’Inter? VIDEO - immagine 1
Che stagione per Tajon Buchanan con la maglia del Villarreal: già 6 gol in campionato, ma sarebbe servito all'Inter? Che gol ieri!
Alessandro Cosattini Redattore 

Buchanan, super gol con il Villarreal: già 6 reti in campionato. Sarebbe servito all’Inter? VIDEO- immagine 2
Getty Images

Che stagione per Tajon Buchanan con la maglia del Villarreal. Ieri ha segnato il sesto gol del suo campionato contro l'Elche, va aggiunto anche un assist a referto. Numeri importanti per il canadese classe 1999. Ma sarebbe servito all'Inter in questa stagione? 

Buchanan, super gol con il Villarreal: già 6 reti in campionato. Sarebbe servito all’Inter? VIDEO- immagine 3
Getty

Numeri importanti per lui in Spagna, ieri addirittura un bel doppio passo in area e un potente destro sotto l'incrocio. Il giocatore è stato ceduto a titolo definitivo dall'Inter al Villarreal nel luglio 2025 per circa 9 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita.

Ecco il video del gol:

Leggi anche
VIDEO / Parata senza senso di Filip Stankovic: salva così il Venezia con un clamoroso miracolo
VIDEO / Il Super Bowl si avvicina. Vieri: “Ecco i giocatori dell’Inter che vedrei in...

© RIPRODUZIONE RISERVATA