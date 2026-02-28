FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 video VIDEO / Parata senza senso di Filip Stankovic: salva così il Venezia con un clamoroso miracolo

video

VIDEO / Parata senza senso di Filip Stankovic: salva così il Venezia con un clamoroso miracolo

VIDEO / Parata senza senso di Filip Stankovic: salva così il Venezia con un clamoroso miracolo - immagine 1
Parata senza senso di Filip Stankovic con il suo Venezia: ecco il video del clamoroso miracolo di oggi del figlio d'arte
Alessandro Cosattini Redattore 

VIDEO / Parata senza senso di Filip Stankovic: salva così il Venezia con un clamoroso miracolo- immagine 2
Getty Images

Parata senza senso di Filip Stankovic. Il figlio d'arte, fratello di Aleksander, si è reso protagonista con un vero e proprio miracolo con il suo Venezia.

VIDEO / Parata senza senso di Filip Stankovic: salva così il Venezia con un clamoroso miracolo- immagine 3
Getty Images

Grandissima reattività per lui, sul risultato di 1-1 col Sudtirol ha salvato i suoi con una vera e propria prodezza tra i pali. Ecco il video

Leggi anche
VIDEO / Il Super Bowl si avvicina. Vieri: “Ecco i giocatori dell’Inter che vedrei in...
VIDEO/ Inter, Thuram ad Appiano incontra il suo idolo Adriano: foto e autografo per lui

© RIPRODUZIONE RISERVATA