FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 video VIDEO / Il Super Bowl si avvicina. Vieri: “Ecco i giocatori dell’Inter che vedrei in NFL”

video

VIDEO / Il Super Bowl si avvicina. Vieri: “Ecco i giocatori dell’Inter che vedrei in NFL”

VIDEO / Il Super Bowl si avvicina. Vieri: “Ecco i giocatori dell’Inter che vedrei in NFL” - immagine 1
L'ex attaccante ha scherzosamente indicato i nerazzurri che vorrebbe nella sua ipotetica squadra di football
Fabio Alampi Redattore 

Il giorno del Super Bowl, il più grande evento sportivo dell'anno, sta per arrivare: domenica 8 febbraio i New England patriots affronteranno i Seattle Seahawks, in palio il titolo di campioni della NFL, il campionato americano di Football.

Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, ha scherzosamente indicato i calciatori nerazzurri che vorrebbe nella sua ipotetica squadra di football: "Quarterback, Calhanoglu, è un maestro. Wide receiver, Dumfries. Linebacker, Acerbi. Offensive o defensive lineman, Bastoni. Runing back, de Vrij. Una bella squadra!".

Leggi anche
VIDEO/ Inter, Thuram ad Appiano incontra il suo idolo Adriano: foto e autografo per lui
VIDEO/ La torcia olimpica passa sotto la sede dell’Inter: a portarla è Yao Ming

© RIPRODUZIONE RISERVATA