Il giorno del Super Bowl, il più grande evento sportivo dell'anno, sta per arrivare: domenica 8 febbraio i New England patriots affronteranno i Seattle Seahawks, in palio il titolo di campioni della NFL, il campionato americano di Football.
L'ex attaccante ha scherzosamente indicato i nerazzurri che vorrebbe nella sua ipotetica squadra di football
Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, ha scherzosamente indicato i calciatori nerazzurri che vorrebbe nella sua ipotetica squadra di football: "Quarterback, Calhanoglu, è un maestro. Wide receiver, Dumfries. Linebacker, Acerbi. Offensive o defensive lineman, Bastoni. Runing back, de Vrij. Una bella squadra!".
