Handanovic, Conte dribbla la domanda e non scioglie il nodo. Ma non vuole rischi

“Chiedete al medico”. Antonio Conte non si è sbilanciato quando gli hanno chiesto dell’infrazione al mignolo di Handanovic. Non ci sono certezze in questo momento sul suo utilizzo nel derby. Anzi sembra molto difficile che il capitano sia titolare contro il Milan. Ci sarà Padelli, come nell’ultima gara di campionato, contro l’Udinese. La Gazzetta dello Sport spiega che l’allenatore nerazzurro non vuole rischiare il portiere anche in virtù delle prossime gare, a cominciare dalla semifinale di andata di Coppa Italia contro il Napoli di Gattuso. Allora ecco perché ci vogliono pensare su. Il giocatore si è allenato per tutta la settimana con un tutore. Il tecnico nerazzurro non si fida del Milan e pensa al 3-5-1-1 con Eriksen dietro la punta unica che è Lukaku. La rosea dà come favorito in difesa Godin.