Napoli-Inter, Conte si affida alla GDS in difesa. Davanti Lukaku e Lautaro, una ‘novità’ in mezzo

Dopo la pausa per le vacanze di Natale, torna la Serie A e l’Inter sarà in campo al San Paolo lunedì sera per affrontare il Napoli di Gattuso. Il tecnico dell’Inter Antonio Conte studia la formazione migliore per rimanere in vetta al campionato: in difesa Godin, De Vrij e Skriniar dovranno proteggere la porta di Handanovic.

In attacco Conte si affiderà ancora a Lukaku e Lautaro, ma in panchina potrebbe esserci anche Sanchez. Stessa sorte anche per Barella che dovrebbe tornare a vestire la maglia nerazzurra, ma non dal 1′. Il ritorno da titolare dovrebbe essere quello di Sensi che comporrà il trio di centrocampo assieme a Brozovic e Gagliardini con Candreva e Biraghi sulle corsie laterali.