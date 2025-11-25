FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 video VIDEO / Inter, coincidenza assurda Calhanoglu: 2 rigori sbagliati nella stessa porta, turno e minuto

video

VIDEO / Inter, coincidenza assurda Calhanoglu: 2 rigori sbagliati nella stessa porta, turno e minuto

VIDEO / Inter, coincidenza assurda Calhanoglu: 2 rigori sbagliati nella stessa porta, turno e minuto - immagine 1
Il turco ha fallito il suo secondo calcio di rigore con la maglia nerazzurra e lo ha fatto con le stesse identiche modalità
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Una coincidenza incredibile. Stesso minuto (74'), stesso turno di campionato (12°) e stessa porta: Hakan Calhanoglu ha fallito un altro calcio di rigore.

VIDEO / Inter, coincidenza assurda Calhanoglu: 2 rigori sbagliati nella stessa porta, turno e minuto- immagine 2
Getty Images

Su 29 rigori calciati in maglia nerazzurra, il centrocampista turco ne ha sbagliati 2 soltanto. Ma li ha sbagliati con modalità precisamente identiche tra loro.

Calhanoglu li ha sbagliati in due gare fondamentali, contro il Napoli nella scorsa stagione con il Milan nel derby domenica.

Leggi anche
VIDEO/ Zielinski anche in gol con la Polonia: buca il portiere con un mancino dal limite
VIDEO/ Malta-Polonia, Zielinski sforna l’assist per il gol di Lewandowski

© RIPRODUZIONE RISERVATA