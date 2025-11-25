Una coincidenza incredibile. Stesso minuto (74'), stesso turno di campionato (12°) e stessa porta: Hakan Calhanoglu ha fallito un altro calcio di rigore.
VIDEO / Inter, coincidenza assurda Calhanoglu: 2 rigori sbagliati nella stessa porta, turno e minuto
VIDEO / Inter, coincidenza assurda Calhanoglu: 2 rigori sbagliati nella stessa porta, turno e minuto
Il turco ha fallito il suo secondo calcio di rigore con la maglia nerazzurra e lo ha fatto con le stesse identiche modalità
Su 29 rigori calciati in maglia nerazzurra, il centrocampista turco ne ha sbagliati 2 soltanto. Ma li ha sbagliati con modalità precisamente identiche tra loro.
Calhanoglu li ha sbagliati in due gare fondamentali, contro il Napoli nella scorsa stagione con il Milan nel derby domenica.
