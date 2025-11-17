VIDEO/ Malta-Polonia, Zielinski sforna l’assist per il gol di Lewandowski

FC Inter 1908
Il centrocampista dell'Inter ha trovato da calcio piazzato la testa del suo compagno di nazionale per il gol che ha sbloccato l'incontro
Daniele Vitiello
Prosegue il buon momento di forma di Piotr Zielinski. Il centrocampista dell'Inter, a segno contro il Verona, ha sfornato questa sera l'assist per il gol che ha sbloccato Malta-Polonia. Suo il traversone da calcio piazzato per la testa di Lewandoski, abile a trafiggere il portiere avversario. Nel video di seguito il gesto tecnico del centrocampista nerazzurro.

