VIDEO/ Malta-Polonia, Zielinski sforna l’assist per il gol di Lewandowski

Prosegue il buon momento di forma di Piotr Zielinski. Il centrocampista dell'Inter, a segno contro il Verona, ha sfornato questa sera l'assist per il gol che ha sbloccato Malta-Polonia. Suo il traversone da calcio piazzato per la testa di Lewandoski, abile a trafiggere il portiere avversario. Nel video di seguito il gesto tecnico del centrocampista nerazzurro.
