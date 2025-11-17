FC Inter 1908
VIDEO/ Zielinski anche in gol con la Polonia: buca il portiere con un mancino dal limite

Zielinski
Prosegue il buon momento del centrocampista nerazzurro questa sera autore di un assist e di una rete con la sua nazionale
Daniele Vitiello
Ci ha messo lo zampino Piotr Zielinski in Malta-Polonia di stasera. Suo l'assist che ha portato al gol di Lewandowski per il momentaneo 0-1 degli ospiti, ma soprattutto suo il gol che l'ha decisa per il 2-3 finale. I polacchi hanno chiuso al secondo posto nel girone, dietro all'Olanda che nel frattempo ha battuto 4-0 la Lituania. Zielinski è rimasto in campo per tutta la gara.

Il centrocampista nerazzurro ha fatto partire dal limite dell'area un tiro col mancino che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Prosegue quindi il buon momento di forma per lui, che da mercoledì sarà a disposizione di Cristian Chivu e inizierà il suo percorso verso il derby col Milan. Proverà a insidiare le scelte del rumeno e magari a strappare una maglia da titolare nel ruolo di interno sinistro per il quale dovrà superare il ballottaggio con Sucic.

