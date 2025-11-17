Ci ha messo lo zampino Piotr Zielinski in Malta-Polonia di stasera. Suo l'assist che ha portato al gol di Lewandowski per il momentaneo 0-1 degli ospiti, ma soprattutto suo il gol che l'ha decisa per il 2-3 finale. I polacchi hanno chiuso al secondo posto nel girone, dietro all'Olanda che nel frattempo ha battuto 4-0 la Lituania. Zielinski è rimasto in campo per tutta la gara.