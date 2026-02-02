Inter ancora una volta implacabile con le squadre della parte destra della classifica. Riccardo Trevisani ha elogiato la capacità dei nerazzurri di vincere in vari modi. Ecco le sue parole:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 video Trevisani: “Zielinski ora miglior centrocampista dell’Inter. I nerazzurri sanno…”
video
Trevisani: “Zielinski ora miglior centrocampista dell’Inter. I nerazzurri sanno…”
Inter ancora una volta implacabile con le squadre della parte destra della classifica. Riccardo Trevisani ha elogiato i nerazzurri
"Non vado lontano dal vero secondo me se dico che al momento Zielinski è il miglior centrocampista dell'Inter. I nerazzurri vengono criticati perché non vincono negli scontri diretti, ma con le piccole vincono sempre e, se guardiamo i numeri, conviene molto di più così, visto che le partite contro le squadre della parte destra della classifica sono di più".
"L'Inter sa vincere vari tipi di partite: contro il Pisa è entrata in campo svogliata, forse pensando alla Champions, mentre con la Cremonese ha prima azzannato e poi gestito".
(Fonte: Sport Mediaset)
© RIPRODUZIONE RISERVATA