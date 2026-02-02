FC Inter 1908
Inter ancora una volta implacabile con le squadre della parte destra della classifica. Riccardo Trevisani ha elogiato i nerazzurri
Marco Macca
Marco Macca 

Inter ancora una volta implacabile con le squadre della parte destra della classifica. Riccardo Trevisani ha elogiato la capacità dei nerazzurri di vincere in vari modi. Ecco le sue parole:

"Non vado lontano dal vero secondo me se dico che al momento Zielinski è il miglior centrocampista dell'Inter. I nerazzurri vengono criticati perché non vincono negli scontri diretti, ma con le piccole vincono sempre e, se guardiamo i numeri, conviene molto di più così, visto che le partite contro le squadre della parte destra della classifica sono di più".

"L'Inter sa vincere vari tipi di partite: contro il Pisa è entrata in campo svogliata, forse pensando alla Champions, mentre con la Cremonese ha prima azzannato e poi gestito".

(Fonte: Sport Mediaset)

