Anche il campione di basket Yao Ming è stato tra i tedofori che stanno accompagnando la torcia olimpica fino a San Siro dove stasera ci sarà la cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026. L'ex cestista è arrivato in piazza Gae Aulenti, passando da viale della Liberazione, proprio sotto la sede dell'Inter. Il club nerazzurro ha immortalato il momento e l'ha postato sui social.
VIDEO/ La torcia olimpica passa sotto la sede dell’Inter: a portarla è Yao Ming
Prosegue la marcia in vista della cerimonia d'apertura delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 in programma stasera a San Siro
