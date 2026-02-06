Anche il campione di basket Yao Ming è stato tra i tedofori che stanno accompagnando la torcia olimpica fino a San Siro dove stasera ci sarà la cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026. L'ex cestista è arrivato in piazza Gae Aulenti, passando da viale della Liberazione, proprio sotto la sede dell'Inter. Il club nerazzurro ha immortalato il momento e l'ha postato sui social.