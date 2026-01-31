VIDEO/ Follia Asllani all’esordio con il Besiktas: espulso dopo 6′ in campo

Il Besiktas ha battuto 2-1 il Konyaspor nel pomeriggio. Match caratterizzato anche dall'esordio di Kristjan Asllani, che però non ha scelto il modo migliore per presentarsi ai suoi nuovi tifosi. Il centrocampista albanese, appena arrivato in Turchia in prestito con diritto di riscatto, è entrato dalla panchina al 76' e ha impiegato appena 6' per macchiare la sua prima gara con la nuova maglia.