Il Besiktas ha battuto 2-1 il Konyaspor nel pomeriggio. Match caratterizzato anche dall'esordio di Kristjan Asllani, che però non ha scelto il modo migliore per presentarsi ai suoi nuovi tifosi. Il centrocampista albanese, appena arrivato in Turchia in prestito con diritto di riscatto, è entrato dalla panchina al 76' e ha impiegato appena 6' per macchiare la sua prima gara con la nuova maglia.
VIDEO/ Follia Asllani all’esordio con il Besiktas: espulso dopo 6′ in campo
Il centrocampista albanese non ha scelto il modo migliore di presentarsi al suo nuovo pubblico
Si è fatto infatti espellere per un'entrata con piede a martello sullo stinco di un avversario. La squadra ha comunque retto portando a casa la partita, nonostante l'inferiorità numerica. Qui di seguito il video dell'episodio.
