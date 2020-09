Uno dei temi caldi di mercato in queste ore, in casa Inter, è sicuramente il futuro di Andrea Pinamonti. Per discutere della situazione dell’attaccante, nell’ultima stagione con la maglia del Genoa, è arrivato nella sede del club nerazzurro Mino Raiola, agente del giocatore. A testimoniarlo il video raccolto dall’inviato di FCInter1908.it.