Spalletti: “Nainggolan calciatore fortissimo, ma io le scelte le faccio quando sono allenatore”

L’ex tecnico dell’Inter Spalletti ha parlato delle voci che lo hanno accostato alla Fiorentina e anche di Nainggolan che in estate ha lasciato i nerazzurri per tornare al Cagliari:

Fiorentina? Non c’è stato niente di concreto. Una scelta di cuore andare a Firenze? La ringrazio ma non faccio come lei che va a gufare gli altri per la panchina. Sono a tentare di imparare a fare meglio il mio lavoro. Il tempo va usato bene perché passa per non ripassare più. Se si usa bene ci sta di crescere e di sapere qualcosa a supporto delle idee che abbiamo. Se Nainggolan sarebbe servito a questa Inter? Nainggolan è un calciatore fortissimo però poi io faccio le scelte per quando sono allenatore non per quando non lo sono.