L’attaccante iraniano, approdato in estate all’Olympiakos, è entrato in campo al 69’ nella sfida contro il Panserraikos. Con due reti, ha firmato il 4-0 e il 5-0, archiviando definitivamente la partita. La squadra del Pireo ha così consolidato il proprio primato in classifica, restando a punteggio pieno dopo tre giornate.