Calcio, si sveglia persino Taremi: doppietta all’esordio con l’Olympiacos – VIDEO
Mehdi Taremi ha impiegato pochissimo tempo per lasciare il segno nella sua nuova avventura in Grecia: doppietta all'esordio
L’attaccante iraniano, approdato in estate all’Olympiakos, è entrato in campo al 69’ nella sfida contro il Panserraikos. Con due reti, ha firmato il 4-0 e il 5-0, archiviando definitivamente la partita. La squadra del Pireo ha così consolidato il proprio primato in classifica, restando a punteggio pieno dopo tre giornate.
Per Taremi si tratta di un debutto ideale. L'ex attaccante dell'Inter non giocava una partita con la maglia di un club addirittura da Como-Inter, ultima giornata del campionato scorso. Esordio con i fiocchi per l'iraniano, nella nuova avventura.
