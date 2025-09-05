L’Inter oggi ha vinto 3-1 in amichevole contro il Padova, squadra che gioca in Serie B. Per i nerazzurri di Cristian Chivu hanno segnato Mkhitaryan (qui il video del suo gol), Carlos Augusto e il nuovo arrivato Diouf.
VIDEO / Inter, il destro… come il sinistro: che gol per Carlos Augusto al Padova!
L’Inter ha vinto 3-1 in amichevole oggi contro il Padova, squadra che milita in Serie B: ecco il video del gol di Carlos Augusto
Ecco il gol realizzato dal difensore ex Monza, direttamente dal profilo X ufficiale dell’Inter:
