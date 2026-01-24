FC Inter 1908
VIDEO / Stankovic da urlo col Bruges, prodezze col Waregem: i 2 gol! L'Inter osserva

VIDEO / Stankovic da urlo col Bruges, prodezze col Waregem: i 2 gol! L’Inter osserva

VIDEO / Stankovic da urlo col Bruges, prodezze col Waregem: i 2 gol! L’Inter osserva - immagine 1
Altra prestazione da urlo per Aleksander Stankovic con il Bruges: ecco i due gol del figlio d'arte scuola Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

VIDEO / Stankovic da urlo col Bruges, prodezze col Waregem: i 2 gol! L’Inter osserva- immagine 2

Altra prestazione da urlo per Aleksander Stankovic con il Bruges. Due gol contro il Waregem, nel 4-3 dei suoi: ecco le condizioni per il suo ritorno all'Inter.

VIDEO / Stankovic da urlo col Bruges, prodezze col Waregem: i 2 gol! L’Inter osserva- immagine 3
Getty

Due gol per nulla banali del figlio d'arte, soprattutto il primo dei due realizzati. Ecco i video delle due reti realizzate da Stankovic, premiato come MOTM del match.

