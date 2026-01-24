Altra prestazione da urlo per Aleksander Stankovic con il Bruges. Due gol contro il Waregem, nel 4-3 dei suoi: ecco le condizioni per il suo ritorno all'Inter.
VIDEO / Stankovic da urlo col Bruges, prodezze col Waregem: i 2 gol! L’Inter osserva
Altra prestazione da urlo per Aleksander Stankovic con il Bruges: ecco i due gol del figlio d'arte scuola Inter
Due gol per nulla banali del figlio d'arte, soprattutto il primo dei due realizzati. Ecco i video delle due reti realizzate da Stankovic, premiato come MOTM del match.
