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fcinter1908 video VIDEO / Argentina, assist illuminante di Messi. Lautaro si guadagna il rigore
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VIDEO / Argentina, assist illuminante di Messi. Lautaro si guadagna il rigore
L'Argentina batte 3-0 l'Islanda con i gol di Blanco, Messi su rigore conquistato da Lautaro Martinez e Thiago Almada
L'Argentina batte 3-0 l'Islanda con i gol di Blanco, Messi su rigore conquistato da Lautaro Martinez e Thiago Almada. Il capitano dell'Inter è entrato in campo al 1' del secondo tempo.
Lanciato a rete da una palla illuminante di Messi, Lautaro si guadagna il rigore che poi trasforma proprio Messi:
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