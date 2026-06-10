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VIDEO / Argentina, assist illuminante di Messi. Lautaro si guadagna il rigore

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L'Argentina batte 3-0 l'Islanda con i gol di Blanco, Messi su rigore conquistato da Lautaro Martinez e Thiago Almada
Andrea Della Sala Redattore 

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L'Argentina batte 3-0 l'Islanda con i gol di Blanco, Messi su rigore conquistato da Lautaro Martinez e Thiago Almada. Il capitano dell'Inter è entrato in campo al 1' del secondo tempo.

VIDEO / Argentina, assist illuminante di Messi. Lautaro si guadagna il rigore- immagine 2
Instagram @lautaromartinez

Lanciato a rete da una palla illuminante di Messi, Lautaro si guadagna il rigore che poi trasforma proprio Messi:

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