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fcinter1908 video VIDEO / Nuove voci di mercato su Calhanoglu: lui sceglie di non rispondere
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VIDEO / Nuove voci di mercato su Calhanoglu: lui sceglie di non rispondere
In Turchia hanno ripreso a circolare rumors su un possibile trasferimento estivo del centrocampista dell'Inter
Come in tutte le ultime sessioni di mercato, dalla Turchia arrivano voci su un possibile trasferimento di Hakan Calhanoglu: il centrocampista dell'Inter viene puntualmente accostato a Galatasaray e Fenerbahce, ma fin qui in viale della Liberazione non è mai arrivata alcuna offerta concreta e soddisfacente.
Nel frattempo, dal ritiro della Nazionale, alcuni giornalisti hanno provato a chiedere novità al loro capitano, che ha però scelto di non commentare questi rumors.
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