In Turchia hanno ripreso a circolare rumors su un possibile trasferimento estivo del centrocampista dell'Inter

Come in tutte le ultime sessioni di mercato, dalla Turchia arrivano voci su un possibile trasferimento di Hakan Calhanoglu: il centrocampista dell'Inter viene puntualmente accostato a Galatasaray e Fenerbahce, ma fin qui in viale della Liberazione non è mai arrivata alcuna offerta concreta e soddisfacente.