FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 video VIDEO / Nuove voci di mercato su Calhanoglu: lui sceglie di non rispondere

video

VIDEO / Nuove voci di mercato su Calhanoglu: lui sceglie di non rispondere

VIDEO / Nuove voci di mercato su Calhanoglu: lui sceglie di non rispondere - immagine 1
In Turchia hanno ripreso a circolare rumors su un possibile trasferimento estivo del centrocampista dell'Inter
Fabio Alampi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Come in tutte le ultime sessioni di mercato, dalla Turchia arrivano voci su un possibile trasferimento di Hakan Calhanoglu: il centrocampista dell'Inter viene puntualmente accostato a Galatasaray e Fenerbahce, ma fin qui in viale della Liberazione non è mai arrivata alcuna offerta concreta e soddisfacente.

VIDEO / Nuove voci di mercato su Calhanoglu: lui sceglie di non rispondere- immagine 2
Getty Images

Nel frattempo, dal ritiro della Nazionale, alcuni giornalisti hanno provato a chiedere novità al loro capitano, che ha però scelto di non commentare questi rumors.

Leggi anche
VIDEO / Inter, guarda Donato! Colpo di testa chirurgico e gol all’Europeo U17
VIDEO / Inter, la bacheca si allarga: arrivati i trofei di scudetto e Coppa Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA