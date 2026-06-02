Prosegue il cammino dell'Italia U17 all'Europeo di categoria in corso di svolgimento in Estonia: gli Azzurrini del ct Franceschini hanno chiuso il proprio girone al primo posto e da imbattuti, e affronteranno ora in semifinale la Spagna.

Nel match di ieri contro la Danimarca, pareggiato 3-3, è andato a segno anche Andrea Donato: il difensore centrale dell'Inter ha sorpreso gli avversari sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra e di testa ha messo la palla in rete.