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fcinter1908 video VIDEO / Inter, guarda Donato! Colpo di testa chirurgico e gol all’Europeo U17
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VIDEO / Inter, guarda Donato! Colpo di testa chirurgico e gol all’Europeo U17
Il difensore nerazzurro è andato a segno con la maglia della Nazionale in occasione del match contro la Danimarca
Prosegue il cammino dell'Italia U17 all'Europeo di categoria in corso di svolgimento in Estonia: gli Azzurrini del ct Franceschini hanno chiuso il proprio girone al primo posto e da imbattuti, e affronteranno ora in semifinale la Spagna.
Nel match di ieri contro la Danimarca, pareggiato 3-3, è andato a segno anche Andrea Donato: il difensore centrale dell'Inter ha sorpreso gli avversari sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra e di testa ha messo la palla in rete.
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