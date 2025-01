Il club nerazzurro festeggia il Chinese New Year con una apposita clip postata sui propri canali ufficiali

Il serpente è simbolo di evoluzione, di trasformazione e costante rinnovamento. Per quanto il mondo possa cambiare, però, ci sono cose che rimangono invariate: le nostre tradizioni .

Questo è il concept narrativo scelto dal Club per celebrare l’inizio del nuovo anno Lunare, l’anno del Serpente, attraverso un contenuto che grazie all’intelligenza artificiale mette in scena diverse versioni del biscione nerazzurro e riflette l'evoluzione della Cina nel tempo: dall'eleganza dell'arte cinese tradizionale fino a un futuristico universo solarpunk, le immagini mutevoli evidenziano come il mondo che ci circonda si trasformi costantemente. Alcune cose, però, rimangono senza tempo.