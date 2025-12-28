In vista di Atalanta-Inter, i nerazzurri milanesi hanno postato sui propri canali ufficiali i 5 gol più belli realizzati a Bergamo. Si và dal sinistro dalla distanza di Guarin al destro a giro di Young, passando per la bomba su punizione di Eder alle reti di Recoba e Lautaro. E voi quale preferite?
Da Guarin a Young, passando per Recoba: i 5 gol più belli di Atalanta-Inter
I nerazzurri milanesi hanno proposto sui propri canali ufficiali le reti migliori mai realizzate a Bergamo: e voi quale preferite?
