L'attaccante nerazzurro è stato il grande protagonista del successo per 3-0 degli Azzurrini contro l'Ungheria

C'è la firma di Jamal Iddrissou nel successo per 3-0 dell'Italia U19 contro l'Ungheria. L'attaccante dell'Inter ha sbloccato il punteggio con un tocco al volo sotto misura su cross perfetto dalla sinistra di Cocchi, altro nerazzurro, e si è ripetuto nella ripresa con un preciso colpo di testa su assist di Liberali.