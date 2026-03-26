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fcinter1908 video VIDEO / Inter, guarda Iddrissou! Doppietta con l’Italia U19, assist di Cocchi

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VIDEO / Inter, guarda Iddrissou! Doppietta con l’Italia U19, assist di Cocchi

VIDEO / Inter, guarda Iddrissou! Doppietta con l’Italia U19, assist di Cocchi - immagine 1
L'attaccante nerazzurro è stato il grande protagonista del successo per 3-0 degli Azzurrini contro l'Ungheria
Fabio Alampi Redattore 

C'è la firma di Jamal Iddrissou nel successo per 3-0 dell'Italia U19 contro l'Ungheria. L'attaccante dell'Inter ha sbloccato il punteggio con un tocco al volo sotto misura su cross perfetto dalla sinistra di Cocchi, altro nerazzurro, e si è ripetuto nella ripresa con un preciso colpo di testa su assist di Liberali.

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