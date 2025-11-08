VIDEO / Inter-Lazio, biancocelesti in viaggio verso Milano: le immagini

FC Inter 1908
La squadra biancoceleste a Milano in aereo alla vigilia della sfida di campionato contro l'Inter: la testimonianza social
Alessandro De Felice
La Lazio è arrivata a Milano. Alla vigilia della sfida contro l’Inter, i biancocelesti hanno raggiunto il capoluogo meneghino, dove domani sera alle 20:45 a San Siro affronteranno la squadra di Cristian Chivu.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 8 novembre, la Lazio ha lasciato il centro sportivo di Formello, in pullman ha raggiunto l'aeroporto di Fiumicino dove ad attenderla c'era un volo diretto per Milano.

Lo stesso club biancoceleste ha pubblicato sui canali social un video con le immagino della squadra di Sarri in viaggio.

