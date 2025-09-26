Terza vittoria consecutiva per l'Inter U23, che batte 2-0 la Triestina e sale al quarto posto in classifica. Protagonisti del match sono Luka Topalovic e Issiaka Kamate, autori dei due gol nerazzurri e tra i migliori in campo.
VIDEO / Topalovic+Kamate, l’Inter U23 batte 2-0 la Triestina: i gol
Terza vittoria consecutiva per i nerazzurri di Vecchi, ora quarti in classifica: decisivi lo sloveno e il francese
Sui propri canali social il club interista propone le immagini delle due reti.
