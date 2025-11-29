FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 video VIDEO / Inter, nel 1989 successo per 0-3 a Pisa: Diaz spacca la porta, che gol!

video

VIDEO / Inter, nel 1989 successo per 0-3 a Pisa: Diaz spacca la porta, che gol!

VIDEO / Inter, nel 1989 successo per 0-3 a Pisa: Diaz spacca la porta, che gol! - immagine 1
I nerazzurri tornano a giocare all'Arena Garibaldi: tra i precedenti in Serie A anche quello deciso dall'attaccante argentino
Fabio Alampi Redattore 

L'Inter torna a giocare una partita di Serie A all'Arena Garibaldi di Pisa dopo più di 30 anni (l'ultimo precedente risale al 1991). Tra i vari incroci tra le due formazioni, anche quello del 26 febbraio 1989, caratterizzato dal grandissimo sinistro al volo di Ramon Diaz.

https://x.com/Inter/status/1994707909725622530

Leggi anche
VIDEO / Inter, coincidenza assurda Calhanoglu: 2 rigori sbagliati nella stessa porta, turno e minuto
VIDEO/ Zielinski anche in gol con la Polonia: buca il portiere con un mancino dal limite

© RIPRODUZIONE RISERVATA