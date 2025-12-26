Beppe Bergomi , ex difensore e capitano dell'Inter, è stato il protagonista di un video pubblicato dai canali ufficiali nerazzurri. Un viaggio fra mille ricordi: "Parto dalla vittoria dello Scudetto dei Record. È stata una cavalcata incredibile, perchè quella squadra era formata da grandi campioni e grandi uomini, che hanno raggiunto un traguardo eccezionale".

"Poi prendo questa: è l'ultima volta che sono stato ad Appiano Gentile, c'era ancora Spalletti e ci fece fare un allenamento con la Prima Squadra. Qui sono con Cristian Chivu. Parlando di valori, penso che quello che sta trasmettendo questo ragazzo sia un messaggio importante. Cristian, continua così! Passerei poi alla Hall of Fame: essere riconosciuto dai tifosi mi ha fatto enormemente piacere. Più vado su con l'età, più sono interista, e si soffre maggiormente. Far parte di questa famiglia è motivo di vanto e orgoglio".