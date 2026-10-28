Focus su un attaccante emergente, che ha tutte le carte in regola per diventare un obiettivo di mercato costoso e conteso
A Tutti in the box si parla di attaccanti emergenti. Attaccanti che stanno sfoggiando qualità e potenziale e che potrebbero diventare in futuro obiettivi di mercato a cifre importanti. Orazio Accomando si è sbilanciato su uno di loro, raccontandone le caratteristiche tecniche e formulando una previsione per il futuro. Ecco quale: CONTINUA A LEGGERE.
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