Focus su un attaccante emergente, che ha tutte le carte in regola per diventare un obiettivo di mercato costoso e conteso

Redazione1908

A Tutti in the box si parla di attaccanti emergenti. Attaccanti che stanno sfoggiando qualità e potenziale e che potrebbero diventare in futuro obiettivi di mercato a cifre importanti. Orazio Accomando si è sbilanciato su uno di loro, raccontandone le caratteristiche tecniche e formulando una previsione per il futuro. Ecco quale: CONTINUA A LEGGERE.

Accomando Orazio

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