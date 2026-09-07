Ci pensa il capitano. Tocca a Lautaro Martinez analizzare in conferenza stampa Real Madrid-Inter di domani, al fianco di Cristian Chivu. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Bernabeu: "Conosco molto bene la storia, sono passati tanti anni da quella notte in cui l'Inter ha vinto la Champions qui. Noi siamo concentrati sul nostro lavoro, il gruppo preparerà la miglior partita possibile per un risultato positivo".

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"Ho sentito le sue parole, affrontiamo una grandissima squadra con campioni di altissimo livello, ma noi abbiamo le nostre armi e giocatori che dimostrano di essere di un livello importante. La cosa più importante è fare la miglior partita possibile. Sappiamo chi affrontiamo, l'abbiamo preparata al meglio e siamo pronti. Mbappé è tra i migliori al mondo".

Come gestite l'attacco del Real Madrid e delle altre big?"Dipende dalla squadrea che affrontiamo, ci regoliamo in base agli altri. Mi viene naturale assecondare le richieste del mister".

Che Champions vi aspettate?"L'anno scorso siamo usciti presto, ma è importante imparare dagli errori. Mi aspetto di fare il massimo e portare l'Inter più in alto possibile".

Hai smantellato le voci che riguardavano il tuo score contro le big?"La cosa più importante è che l'Inter vinca. Ascoltiamo certe voci, ma ho fatto tanti gol importanti. Mi concentro però sul lavoro collettivo, è quello che mi porto dentro più di altro: il gruppo è davanti al singolo. Quella di sabato è stata una partita importante per noi, contro una squadra forte come il Napoli, ma la strada è lunga".

Champions ossessione o sogno?“E’ un obiettivo. Tutti sogniamo, ma non è un’ossessione. Bisogna essere tranquilli, ci sono squadre di grandissimo valore. Per noi è un obiettivo, da quando sono arrivato qui ripeto che dobbiamo lavorare per portare trofei all’Inter”.

Dumfries?"Ci sono tanti giocatori importanti, faremo il possibile per contrastarli".

Come vivrà Mourinho questa sfida?"Bisogna chiederlo a lui, ha ottenuto titolo importanti con il nostro club, ma noi ora siamo concentrati sulla preparazione della prossima partita”.

Che idea ti sei fatto del caso Julian Alvarez?Gli ho mandato un messaggio, mostrato sostegno. E' un amico al di là del fatto che lottiamo per lo stesso posto in Nazionale, il momento per lui non è facile ma la decisione è stata del suo club, gli auguro il meglio e spero che stia bene presto perché è uno dei più forti al mondo"

Messi ha lasciato la nazionale.Sapevamo che sarebbe arrivata questa notizia, è una notizia forte per quello che Leo rappresenta per il mondo del calcio e per l'Argentina. Ho parlato con lui, l'ho ringraziato per come ci ha guidato a trionfare. Abbiamo vissuto cose molte intense".