Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Cristian Chivu ha parlato così alla vigilia del match contro il Real Madrid: "La partita si deve ancora giocare, a parole è sempre semplice ma bisogna dimostrarlo in campo"

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Come si fermano Mbappé e Vinicius, attaccanti veloci?

"Il Real ha tanti modi per farti male, sia come accerchiamento che ti schiacciano e devi difendere basso o anche in transizione, hanno giocatori di livello importante con tanta qualità individuali, dobbiamo essere pronti e attenti, dobbiamo alzare il livello dell'attenzione perché la Champions non è mai facile"

Thuram è pronto per giocare dal 1'?

"Sta meglio di Cagliari e anche rispetto al match col Napoli, con molta più fiducia dopo il gol fatto"

Su Mourinho: il primo ricordo di Madrid?

"Ho tanti ricordi belli, abbiamo condiviso tante cose, ho conosciuto una persona meravigliosa. In un momento di difficoltà mi ha dato tanto, mi ha dato fiducia, mi ha fatto giocare al Bernabeu, è un grande"