Di Marzio: “Mancini tra i candidati più importanti alla panchina dell’Italia”

In attesa dell'elezione del presidente della FIGC, continuano le indiscrezioni sull'ex allenatore nerazzurro e un suo possibile ritorno a Coverciano

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 maggio 2026 (modifica il 30 maggio 2026 | 15:42)

Ranieri, Conte, ma anche Mancini. Si parla da tempo di diversi nomi per la panchina della Nazionale italiana che in questo momento è stata affidata ad interim a Baldini dopo la mancata qualificazione ai Mondiali e la conseguente rescissione con Gattuso.

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In particolare dell'ex ct ed ex allenatore nerazzurro (con l'Inter ha vinto 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe e tre scudetti) Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale aveva parlato nei giorni scorsi Ivan Zazzaroni. Conte invece aveva smentito la possibilità di allenare ancora l'Italia.

Mancini (che ha appena vinto il campionato in Qatar con l'Al-Sadd), che è stato l'ultimo ct a portare in trionfo la selezione italiana all'Europeo, aveva lasciato la Nazionale (che aveva guidato dal 2018 al 2023 ed era poi andato ad allenare l'Arabia Saudita) tra mille polemiche e potrebbe volere una nuova chance alla guida degli Azzurri.

Una conferma in questo senso è arrivata da Gianluca Di Marzio che proprio a proposito della panchina dell'Italia, da Budapest dove è stato inviato per la finale di Champions tra PSG e Arsenal che si giocherà alle 18, ha detto che "Mancini è uno dei candidati importanti per tornare sulla panchina della Nazionale".

(Fonte: SS24)