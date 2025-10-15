Marca – L’Al-Hilal vuole Yamal per 400 mln? Il Barça non lo sa e lui…

Il quotidiano spagnolo ha smentito quanto raccontato dai media spagnoli nei giorni scorsi su un'offerta clamorosa del club arabo per l'attaccante

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 22:16)

Nei giorni scorsi aveva fatto clamore l'indiscrezione secondo la quale l'Al-Hilal, la squadra araba allenata da Inzaghi, sarebbe pronta ad offrire 400 mln di euro per soffiare Lamine Yamal al Barcellona. Il talento blaugrana fa sicuramente gola a molti e la notizia non è passata inosservata tanto che il quotidiano Marcaè arrivato a chiedere una conferma al club blaugrana.

"Sarebbe la cifra più alta nella storia del calcio - spiega il quotidiano spagnolo - ma il Barça non è a conoscenza di questa proposta e tra l'altro non è disposto a cedere il suo giocatore di punta. Non è la prima volta che si parla dell'addio del calciatore. Anzi a marzo dello scorso anno la società catalana avrebbe rifiutato un'offerta di 200 mln da parte del PSG".

E ancora si legge su Marca: "A soli 18 anni, è la stella della squadra e sta già segnando un'epoca per il club catalano, infrangendo ogni record di precocità. Lamine è un giocatore chiave del Barcellona e, cosa ancora più importante, ha rinnovato il suo contratto fino al 2031 in estate, firmando un super contratto e diventando uno dei giocatori più pagati della squadra. Il giocatore potrà guadagnare fino a 20 milioni di euro netti se raggiungerà tutti i suoi obiettivi. Parte da uno stipendio fisso di circa dieci milioni di euro, un bonus alla firma di 25 milioni di euro distribuito sui sei anni di contratto e vari bonus".

In questo momento il calciatore è out per un fastidio nella zona pubica e non ha giocato con la Nazionale, si capirà se ci sarà col Girona. Di sicuro nel suo mirino c'è la gara contro il Real Madrid.

