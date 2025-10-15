Nei giorni scorsi aveva fatto clamore l'indiscrezione secondo la quale l'Al-Hilal, la squadra araba allenata da Inzaghi, sarebbe pronta ad offrire 400 mln di euro per soffiare Lamine Yamal al Barcellona. Il talento blaugrana fa sicuramente gola a molti e la notizia non è passata inosservata tanto che il quotidiano Marcaè arrivato a chiedere una conferma al club blaugrana.
Marca – L’Al-Hilal vuole Yamal per 400 mln? Il Barça non lo sa e lui…
"Sarebbe la cifra più alta nella storia del calcio - spiega il quotidiano spagnolo - ma il Barça non è a conoscenza di questa proposta e tra l'altro non è disposto a cedere il suo giocatore di punta. Non è la prima volta che si parla dell'addio del calciatore. Anzi a marzo dello scorso anno la società catalana avrebbe rifiutato un'offerta di 200 mln da parte del PSG".
E ancora si legge su Marca: "A soli 18 anni, è la stella della squadra e sta già segnando un'epoca per il club catalano, infrangendo ogni record di precocità. Lamine è un giocatore chiave del Barcellona e, cosa ancora più importante, ha rinnovato il suo contratto fino al 2031 in estate, firmando un super contratto e diventando uno dei giocatori più pagati della squadra. Il giocatore potrà guadagnare fino a 20 milioni di euro netti se raggiungerà tutti i suoi obiettivi. Parte da uno stipendio fisso di circa dieci milioni di euro, un bonus alla firma di 25 milioni di euro distribuito sui sei anni di contratto e vari bonus".
In questo momento il calciatore è out per un fastidio nella zona pubica e non ha giocato con la Nazionale, si capirà se ci sarà col Girona. Di sicuro nel suo mirino c'è la gara contro il Real Madrid.
(Fonte: marca.com)
