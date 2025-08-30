Sky – Donnarumma-City: ancora niente accordo tra le tre parti

È ancora lontano la chiusura dell'affare che porterebbe Gianluigi Donnarumma al Manchester City dopo la rottura con il Paris Saint-Germain. Il portiere italiano non ha ancora una nuova squadra dopo la decisione di non rinnovare con il club parigino (con il quale ha un contratto di un altro anno) che ha deciso, visto il mancato accordo per il rinnovo, di affidarsi ad un altro portiere, Chevalier.