È ancora lontano la chiusura dell'affare che porterebbe Gianluigi Donnarumma al Manchester City dopo la rottura con il Paris Saint-Germain. Il portiere italiano non ha ancora una nuova squadra dopo la decisione di non rinnovare con il club parigino (con il quale ha un contratto di un altro anno) che ha deciso, visto il mancato accordo per il rinnovo, di affidarsi ad un altro portiere, Chevalier.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato Sky – Donnarumma-City: ancora niente accordo tra le tre parti
calciomercato
Sky – Donnarumma-City: ancora niente accordo tra le tre parti
Resta complicato l'affare tra i due club per l'approdo del portiere azzurro in Premier League
"Operazione molto difficile da completare, non sappiamo se faranno in tempo a chiuderla da qui alla fine del mercato. Ma al momento non c'è ancora l'accordo tra le tre parti", ha spiegato Gianluca Di Marzio durante il programma l'Originale.
Anche in Francia oggi hanno parlato di uno scenario complicato rispetto al futuro del portiere che addirittura potrebbe rimanere a Parigi fino a gennaio, quando aprirà la sessione di mercato invernale.
(Fonte: Skysport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA