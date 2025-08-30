Luca Percassi, ad dell'Atalanta, intervistato da DAZN prima della gara di campionato contro il Parma, ha parlato così di Ademola Lookman

Luca Percassi , ad dell'Atalanta, intervistato da DAZN prima della gara di campionato contro il Parma, ha parlato così di Ademola Lookman , ormai separato in casa nei bergamaschi.

"La posizione dell'Atalanta è stata molto chiara fin dall'inizio dell'estate: vediamo nelle prossime ore, non ci aspettiamo grandi novità. Ora siamo concentrati sulla partita: poi finita questa penseremo al resto, ma oggi la priorità è l'Atalanta", le sue parole.