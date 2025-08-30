Luca Percassi, ad dell'Atalanta, intervistato da DAZN prima della gara di campionato contro il Parma, ha parlato così di Ademola Lookman, ormai separato in casa nei bergamaschi.
Luca Percassi, ad dell'Atalanta, intervistato da DAZN prima della gara di campionato contro il Parma, ha parlato così di Ademola Lookman
"La posizione dell'Atalanta è stata molto chiara fin dall'inizio dell'estate: vediamo nelle prossime ore, non ci aspettiamo grandi novità. Ora siamo concentrati sulla partita: poi finita questa penseremo al resto, ma oggi la priorità è l'Atalanta", le sue parole.
